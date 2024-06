A mindennapok védelme

Példaként említette a közvilágítás hiányát, hogy jelenleg a belváros kellős közepén is vannak kivilágítatlan területek. Szerinte egy olyan hatékony, jól működő, modern kamerarendszert kell kiépíteni, amely arra is alkalmas, hogy 24 órás felügyelet mellett a megfelelő védelmi szervek azonnal értékesíthetőek legyenek. A gyors reagálással pedig a helyszínen azonnal be tudnak avatkozni. – Ez ma már nem egy elképzelhetetlen, utópisztikus dolog, hiszen látjuk ezt a nagyvilágban sokfelé működni. Ez a realitás huszonegyedik században, nekünk pedig huszonegyedik századi városokat kell létrehozni – szögezte le a polgármesterjelölt.