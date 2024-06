Buzás Péter, a város egykori polgármestere lesz idén Makó díszpolgára, elismerve ezzel egész életművét, amellyel hozzájárult Makó város jó hírnevének öregbítéséhez – így döntött szerdai ülésének végén a makói képviselő-testület. A díjátadó az augusztus 20-ai helyi ünnepségen lesz.

A tanácskozáson ezen kívül szó volt arról, hogy 40 százalékos a makói ipari parkban épülő kínai csomagolóüzem készültségi szintje. Farkas Éva Erzsébet polgármester napirend előtt elmondta, kedden tett látogatást a Benepack Hungary Kft. üdítőital-dobozgyáránál, amely a beruházó és a kivitelező szerint is jó ütemben épül – év végére szeretnék átadni.

– Jelenleg 130-150 ember dolgozik a munkaterületen – adott tájékoztatást.

Azt is elmondta, ezzel párhuzamosan megkezdődött az elsősorban ehhez szükséges áram-, a gáz-, az ivóvíz-szolgáltatás, illetve a szennyvíz-elvezetés kapacitásbővítését célzó fejlesztés is.

Az ülésen az is kiderült, hol tart a nyaranként bűzforrásként számon tartott Nagyér csatorna problémájának megoldása. Elhangzott, hogy a leburkolandó belterületi szakaszok kivitelezési tervdokumentációi május 31-ével elkészültek. Megvan a műszaki megoldás a már zárt szakaszok tisztítására, és a megmaradó nyílt szakaszok mederrendezésére is. A tervek emellett a záportározóra és a szivattyúzás lehetőségére is kitérnek.

A polgármester a témában keringő szóbeszédeket cáfolva ismét elmondta: az újvárosi kis posta tovább működhet.