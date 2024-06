A mostani rendezvényen a dorozsmai lakosok ingyen mehettek be a strandra. A gyerekeket ingyen hotdoggal várták, a felnőtteknek pedig gulyáslevest főztek több bográcsban is.

– Nagyon örülök annak, ahogy az elmúlt két évben is a közösségépítésnek szánt rendezvényeink sikert arattak, most is sikeres, hiszen, ahogy látjuk, rengetegen jöttek el a Szikire. Mindenki pozitívan vélekedik ezekről a kezdeményezésekről, mert rajtam kívül a többiek is úgy gondolják, hogy az ilyen rendezvényekre nagy szükség van – tette hozzá Ruzsa Roland.

A képviselő elmondta azt is, hogy az elmúlt két évben komoly energiát fordított Dorozsma fejlesztésére, és – ha vasárnap ismét megválasztják –, akkor ezt szeretné folytatni.

– Továbbra is megmaradok olyannak, amilyen eddig voltam. Az embereket meghallgatva szeretném képviselni az érdekeiket. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll, és továbbra is együtt kell építenünk a közösségünket – mondta Ruzsa Roland.