Még körülbelül egy órán keresztül, azaz délig igényelhető mozgóurna azok számára, akiknek egészségi állapota nem engedi, hogy személyesen elmenjenek szavazni.

Ma online, ügyfélkapus azonosítással igényelhető a mozgóurna ezen a linken keresztül.

Ha online nem tud urnát igényelni, megkérhet valakit, hogy megtegye Ön helyett a szavazókörben, ebben az esetben írásos meghatalmazást kell készíteni.

A benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem okát is. Ez azért van, mert például a munkavégzés nem lehet indoka a mozgóurna iránti kérelemnek, csak az, ha valaki mozgásában valamiért korlátozva van. Ez lehet egészségi állapot is, de egyébként kérhetnek mozgóurnát azok a fogvatartottak is, akiket a bíróság az ítéletében nem tiltott el a közügyek gyakorlását.

A kérelemben a személyes adatoknak (kérelmező neve, – ha eltér – születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi azonosító száma vagy hatósági igazolványának száma) meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplő adatokkal.

Aki mozgóurnát kért, és kérelmét pozitívan bírálták el, az már nem gondolhatja meg magát: személyesen nem tud szavazni.

A mozgóurnát egyébként a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki. Ezt olyan időpontban kell megtenniük, hogy a szavazókör 19 órai zárására vissza is érkezzenek a mozgóurnával.