Ismét jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. Ebben az adásban is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila, szerkesztő és Suki Zoltán újságíró beszélték meg a hét történéseit. Vagyis a hét történéseiről most nem nagyon esett szó, mert a legfontosabb témát járták körül: a vakációt. Szó volt a nyári szünet veszélyeiről, arról, hogy hova lehet vinni a gyerekeket, ha a szülők dolgoznának, és persze arról is, hogy mire kell figyelni, ha a gyerek egyedül marad otthon. Elhangzott a műsorban az is, hogy a vármegyében 13 engedélyezett szabadstrand van, és újra felbukkant a Szőrös Büfögő is.