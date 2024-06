Kovács László, a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinika Központ felsőoktatási feladatok ellátásáért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy a beteg emberek ellátása ősibb feladat, mint az orvoslás, és a közkórházak kialakulásával vált csak a rendszer túlhierarchizálttá.

Ha nincs elég szakdolgozó, nem működik az egészségügy, éppen ezért a klinikai központ igyekszik nyitott lenni a problémák iránt. Amit saját hatáskörünkben el tudunk érni, megtesszük

– jelentette ki, majd hozzátette: a szakdolgozók önálló kompetenciáinak kidolgozásában van még előrelépési lehetőség.

A területi szervezet elnöksége 2005-ben alapította meg a Pro Curatio Valetudina, azaz Az egészség ápolásáért díjat, melyet minden évben az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából adnak át több évtizedes kiemelkedő szakmai munka elismeréseként ma is aktív szakdolgozóknak. A 80 ezer forint pénzjutalommal járó elismerést idén Dóczi Edit, a Neurológiai klinika vezető asszisztense, Horváthné Vejó Valéria, a Makói Hagymatikum Gyógyfürdő fizioterápiás asszisztense, Kovácsné Tenkés Éva, a Dr. Bugyi István Multidiszciplináris Centrum osztályvezető főnővére, Kuruczné Oláh Andrea, a Laboratoriumi Medicina Intézet laboratoriumi analitikusa és Wetzer Mária, a Hódmezővásárhelyi Tagintézmény ápolója vehette át. Az ünnepségen emellett 12 Semmelweis Napi okleveleket is átadtak és köszöntötték Kovács Kalic Károlyt, a Pszichiátriai klinika osztályvezető ápolóját is, akit az elnökség országos szakmai díjra terjesztett fel. Emellett átadták a Magyar Ápolási Egyesület elismerő oklevelét és ezüst kitűzőjét is, melyet Vastagné Benedeczki Lilla ápoló vehetett át. A rendezvény második felében Mosonyi Tamás előadását hallgathatták meg a résztvevők a szó gyógyító erejéről.