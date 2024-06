Munkám révén folyamatosan benne voltam a közéletben, ötleteim, felépített rendezvényeim a város legnépszerűbb eseményeivé váltak. Elképzeléseim a továbbiakban is segíthetik a város kulturális fejlődését. Szeged, mint fesztiválváros sokszínűségének megteremtése mindig is kiemelt volt számomra. Fontos, hogy a város szabadtéri rendezvényei ne csak a tömegigényt szolgálja ki, hanem értékteremtés mellett formálja is a közönségét