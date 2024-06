Online streamen keresztül követheti a nagyközönség Karikó Katalin, Krausz Ferenc és Gérard Mourou előadásait június 17-én 10.45-től a YouTube-on. A Nobel-díjas tudósok kutatómunkájuk legfőbb eredményeit mutatják be a CMF Summit 2024 – At the Forefront of Disease Profiling tudományos szimpóziumon. A Krausz Ferenc által vezetett, budapesti központú Center for Molecular Fingerprinting (CMF) rendezvényén a Nobel-díjas fizikus a centrumban zajló kutatások bemutatásán keresztül az attoszekundumos fizika fontosságát és felhasználási területeit is megismerteti a hallgatósággal.