Arra készülünk, hogy idén a tavalyihoz hasonló forgalom lesz Csongrád-Csanád vármegye határátkelőin. Tavaly júniustól augusztusig kollégáim 5,5 millió utasnál is több embert, és több mint 1,6 millió járművet léptettek át

– mondta a röszkei autópálya határátkelőnél tartott sajtótájékoztatóján a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti osztályvezetője.

Fotó: Gémes Sándor

Terbe Roland hozzátette, hogy előfordult, hogy egy-egy hétvégi napon ötvenezernél is több utast ellenőriztek.

Ezt a helyzetet úgy tudják kezelni, hogy ha a röszkei autópálya-átkelőn az egyik irányban jelentősen nagyobb a forgalom, akkor változtatni tudnak a ki- és belépő sávok arányán, vagyis újakat nyithatnak meg a ki- és belépő oldalon is, a szerb hatóságokkal egyeztetve.

Terbe Roland azt tanácsolta, hogy aki tudja, az utazását időzítse hétfő és csütörtök közé, és használják a kisebb határátkelőhelyeket. A Szerbia felé tartók választhatják az 5 és 23 óra között nyitva tartó röszkei közúti, valamint az ásotthalmi, a kübekházi vagy a tiszaszigeti közúti határátkelőhelyet, amelyek naponta 7 és 19 óra között vehetők igénybe. Akik Romániába szeretnének utazni, a legforgalmasabb csanádpalotai autópálya-határátkelőhely helyett használhatják a 24 órás nyitvatartással működő kiszombori vagy nagylaki közúti határátkelőhelyet.

Az osztályvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy aki útnak indul, ügyeljen arra, hogy érvényesek legyenek az okmányai. Fontos tudni, hogy ilyenre határátlépéshez még a csecsemőknek is szükségük van. Megtudtuk, hogy a csecsemők okmányai három évig érvényesek, hiszen nőnek a gyerekek, így aztán változnak is, gyorsabban, mint a felnőttek.

Fotó: Gémes Sándor

Arra pedig, hogy mit szabad kivinni és behozni, és mit nem, arra a NAV határrendészeti igazgatóhelyettese hívta fel a figyelmet.

Kiss Attila elmondta, hogy az unión kívülről a 17 évesnél idősebbek közúton 40 szál cigarettát, 50 gramm dohányt vagy 15 milliliter töltőfolyadékot, illetve 4 liter bort, 16 liter sört és 1 liter 22 százaléknál erősebb tömény szeszes italt vagy 2 liter ennél gyengébb likőrt hozhatnak be.