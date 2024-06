– Arra kérem a szentesi városvezetést és a helyi baloldalt, a diákok érdekében tegyék félre az önös politikai céljaikat. A hisztériakeltés, a lejáratás méltatlan Szentes városának nevéhez – hívta fel a figyelmet hétfői sajtótájékoztatóján Farkas Sándor. A térség országgyűlési képviselője leszögezte, a híresztelésekkel ellentétben nem szűnik meg a drámai tagozat, épp ellenkezőleg: a tankerület egy régóta szükségszerű fejlesztést indított annak érdekében, hogy még nívósabb oktatás legyen a Horváth Mihály Gimnáziumban.

– Vissza kell utasítanunk minden alaptalan támadást. A gimnázium dráma tagozata továbbra is minden délelőtt ugyanúgy működik tovább, mint bármelyik más tagozata az iskolán belül. Továbbra is emelt óraszámban tanulják a színházi alapismereteket, a drámát, az irodalmat, a beszédtechnikát és a táncot is – közölte Farkas Sándor.

Hozzátette, az egyetlen változás, hogy a délutáni művészeti képzéseket nem egy budapesti iskola biztosítja majd.

– A délutáni képzés körül állandóak voltak a szülői panaszok, mivel nem megfelelő színvonalon, nem az órarend szerinti óraszámban, nem az előírt csoportlétszámban történt a képzés. Hosszan lehetne sorolni a problémákat, szabálytalanságokat. Ezen a tagozaton ezúttal a délutáni oktatás is a jogszabályok szerint működik majd. Nem lesznek becsapva a gyerekek és a szülők, meg fogják kapni a megfelelő óraszámot, minőségi képzést a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaitól – emelte ki.

A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, örömteli, hogy a város művészeti iskolája be tud kapcsolódni ebbe az oktatási folyamatba. Mint mondta, ez is ennek az iskolának a felértékelődését, megerősítését szolgálja, emellett a diákokra és családjaikra eső térítési díj is jóval kedvezőbb lesz, mint korábban.

– Ez egy álságos történet, önös politikai érdekből támadják a gimnáziumot, annak vezetését, a pedagógusokat, és támadják akár a gyerekeket, szülőket is. Az átszervezésről ráadásul a polgármester és a képviselők is tudtak, hiszen a március 28-i testületi ülésen egyhangúlag megszavazták, hogy a Lajtha-iskola alapító okiratában bekerüljön a színészképzés, telephelyként pedig a Horváth Mihály Gimnázium. Ezért is felesleges a mostani hisztériakeltés. Nyomatékosan felszólítjuk tehát a baloldalt és a város vezetését, hogy tartsák tiszteletben az érettségiző diák jogait és érdekeit, hagyják abba a hangulatkeltést, és ne szervezzenek tüntetéseket az érettségi vizsgák időszakában – szögezte le Farkas Sándor.