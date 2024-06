Az adós elleni felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet 2023. december 13-án adták be. A bíróság elektronikusan, véletlenszerűen választotta ki a felszámolót, a budapesti székhelyű ASYLUM Vagyonkezelő Kft.-t, a felszámoló biztos Barócsi Vera Ágnes lett.

Mindazok, akik a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják a követeléseiket, a végzés közzétételétől számított 40 napon belül kell, hogy bejelentsék ezt a felszámolónak. A hitelezői követelések bejelentésére irányuló jogvesztő határidő a felszámolás közzétételétől számított 180 nap. A felszámoló csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés tőkeösszegének 1 százalékát, de legalább 20 ezer forintot és legfeljebb 400 ezer forintot a végzésben megjelölt, a bíróság gazdasági hivatala által kezelt elkülönített számlára, a bírósági ügyszámra hivatkozva, 40 napon belül befizetett és ezt a felszámoló felé igazolta.

Fotó: Kovács Erika

Az Új Élet Szövetkezet jövőre lenne 50 éves, 1975. december 12-én alapították. A jegyzett tőkéje a Céginformáció.hu szerint 64,108 millió forint. Az utolsó létszámadat alapján 28 főt foglalkoztat, a vezetők száma 6 fő. Összesen 7 negatív információt tartanak nyilván a céggel kapcsolatban.

A Promenád24 értesülései szerint a szövetkezet életében már 10-15 éve is voltak pénzügyi anomáliák. A cég most is pénzügyi nehézségekkel küzd, állítólag haszonbérel és fizetésekkel is tartoznak.