A most feltárt újkori temetőrészletben is azt találtuk, hogy még a 18.–19. századi sírok keretét is az Árpád-kori monostor tégláiból rakták össze. Amikor Reizner 1903-ban a dombon folytatott ásatásokat, a helybéliek között még voltak olyanok, akik azt mondták neki, emlékeznek rá, nagyapjuk ezeknek a falaknak a tégláiból építették a pincét. A monostor ott van valahol a szőregi házak alatt. Valószínűleg a mozgatható leletekkel is így jártak el, amit megtaláltak, magukkal vitték