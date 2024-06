Elkezdődött a Vedres és a Csanádi utca felújítása Újszegeden

– közölte a városháza. Azért most tudták elkezdeni a felújítást, mert korábban a Szegedi Vízmű a Csanádi utcában, a Temesvári körút és a Vedres utca közötti részén is cserélt vezetéket. Most felújíttatja a város a teljes Csanádi utcát a Gyermekkórháztól a Vedres utcáig és a teljes Vedres utcát pedig a Herke utca és a Székely sor között. Rá is fér a felújítás a régi burkolatra.