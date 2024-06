A balástyai búcsú, a Szent Antal-ünnep krónikájához tartozik még, hogy a vasárnapi szentmisét követően felavatták az egykori gallyasi iskola idén 100 éves keresztjét, amit a Balástyai Polgárőr Egyesület nevében a szervezet vezetője, Dékány Péter és Tisóczki Zsolt újított fel. Az újjászületett keresztet Antal Imre plébános áldotta meg. Eredeti állításának történetét Imre Józsefné Veszelka Valéria kutatta fel, és először az ünnepségen résztvevők hallgathatták meg, amit a polgárőrség vezetője olvasott fel.

Fotó: Illin Klára

Az ünnepségen Ujvári László polgármester a keresztállításokról beszélt, megemlítve, hogy Dékány Péter és családja néhány éve már egy másikat is újjávarázsolt, az 5-ös főút Kistelek felőli oldalán. Miután a faluvezető megköszönte a felújítást, a helyi polgárőrség vezetője, Dékány Péter szólt a munkáról, felsorolva az azt támogatókat is. Ez történt a közelmúltban, a hétvégén, most olvassunk bele a gallyasi suli és a kereszt százados históriájába.

Fotó: Illin Klára

Imre Józsefné Veszelka Valéria kutatása szerint a történet az 1800-as évek első harmadára nyúlik vissza, amikor Szeged az erdőtelepítésekről határozott a fában szegény Alsó- és Felsőszálláson. A mai Balástya területén abban az időben főként a Müller családnak voltak földjei, ezért kapta az a Müller erdő nevet, majd a csőszház körüli részt az 1870-es években Gallyas István szegedi állatorvos vásárolta meg, ő lett a tanintézmény névadója. Az említett csőszház előbb csárdává alakult, később mellette létesült a Gallyas-iskola, és idővel a csárda épületét elbontották. A kereszt: 1923-ban Wéner Lajos tanító kereszt felállítását javasolta, amire a pénzt a tanulók gyűjtötték össze kulturális rendezvényeikkel. Erről tanúskodik a felirat is: Isten dicsőségére emelték a Gallyasi Állami Elemi Iskola növendékei.

Érdekes, hogy a kereszt felszentelésének pontos dátuma a parókia irataiban sem található meg, de valószínűleg 1924-ben történt. 100 év múlva pedig újjászületett.