A földeáki Szárazér-híd hányattatott sorsáról már 7 éve is írtunk. Csongrád-Csanád megye első háromöles, boltíves hídjáról van szó, amely annak ellenére, hogy kuriózum, nem áll sem helyi, sem műemléki védelem alatt. Ráadásul közlekedési szempontból is fontos, hiszen ez köti össze a külterületen élőket a község központjával – alatta közművezetékek is átfutnak.

Régóta rossz állapotban van a földeáki híd. Archív Fotó: Szabó Imre

Állapota már régóta is elkeserítő volt, szabad szemmel láthatóan is rozogának tűnt. Az a pillére sérült, ami a település felől van – téglák potyogtak ki belőle. Hajnal Gábor polgármester akkoriban azt mondta, a veszélyes helyzetnek valószínűleg az az oka, hogy amikor megtervezték, nagy munkagépek, traktorok nem jártak rajta át, legfeljebb lovas kocsik. Egy hídépítő mérnök azt mondta róla, amíg nincs helyreállítva, már csak minimális forgalmat bír el, legfeljebb autóval lehet rajta közlekedni. Hogy megmaradjon, amíg fel tudják újítani, az önkormányzat néhány esztendeje kéttonnás korlátozó táblákat helyezett ki. Ennek azonban – mint hallottuk – sok foganatja nem volt.

Földeák vezetése természetesen igyekezett minden lehetőt megtenni a híd megmentése érdekében. Elkészíttette például a felújítás terveit 2 millió forintért, ami nélkül pályázatot sem lehet benyújtani a beruházás költségeinek előteremtésére – a falunak önerőből erre már nem lenne pénze. Most, szerdai ülésén várhatóan újból dönt a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. Hajnal Gábor úgy gondolja, az elbírálásra még idén ősszel sor kerülhet. Az igényelt 45 milliós támogatást szükség esetén ki is egészítik, és már idén elkezdődhet a felújítás. Ami lényegében azt jelenti, hogy egy erős acéllemezt építenek a boltív alá, ami képes lesz a továbbiakban megtartani azt.