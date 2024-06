Jól gazdálkodott a település, így saját forrásokból is több fejlesztést meg tudott valósítani az önkormányzat – mondta el Szirbik Imre, Kiszombor polgármestere a Rádió 7-nek lakossági fórumán. Példaként említette, hogy 19 millió forintból az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felújították az elektromos hálózatot és szintén önerőből, 58 millióból a közvilágítást is korszerűsítették. A településvezető egy 6 fős csapattal szeretné a megkezdett munkát folytatni. Elmondta azt is, hogy a képviselőjelöltekkel egy olyan programot állítottak össze, amelyet meg lehet valósítani, tehát nagy ígéreteik nincsenek, mert Szirbik Imre szerint csak azt szabad bevállalni, amit meg is tudnak csinálni.