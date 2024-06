Botkéné Kovács Henrietta – aki a civil életben pedagógus, iskolaigazgató – felújítaná az Orgona és a Gyöngy utca kereszteződésében lévő játszóteret, ugyancsak felújítaná és hálóval is befedné a Damjanich utcai műfüves pályát. Térfigyelő kamerát helyezne el a tabáni templom és az olvasókör környékén, amivel a rongálásokat előzné meg, továbbá leaszfaltoztatná a Damjanich utcai szervizutat. Megemlítette azt is, hogy több helyen gond a parkolás is.

A fórumon részt vett Grezsa István polgármesterjelölt is.

– Június 9-én el kell dönteni, hogy azt a politikát akarják, ami az elmúlt 6 évben volt Vásárhelyen, vagy egy teljesen új városvezetésnek szavaznak bizalmat. A változásra azért van szükség, mert Vásárhelynek már nem maradt egyetlen támogatója sem – említette meg Grezsa István. Arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterék az elmúlt hónapokban, hetekben ingyen ételekkel, krumplipaprikással, segélycsomagokkal próbálták a saját oldalukra állítani a rászoruló vásárhelyieket.

Fotó: Kovács Erika

– Én többre tartom a vásárhelyieket annál, hogy így „adják el” a szavazatukat. Mindenkinek megvan a magához való esze, a tapasztalata, el tudja dönteni, mi neki a jó – fogalmazott. Hangsúlyozta, Hódmezővásárhelyen teljesen új szociális hálót kell szőni, mert a régi elkopott, az idő túlhaladta. Megengedhetetlen például, hogy a mélyszegénységből érkező, dolgozó, a munkájuk révén egy kicsit könnyebben élők zsebében turkáljon az önkormányzat, és rájuk magasabb lakbért vessen ki.

Grezsa István azt is megígérte, ha polgármester lesz, nem azt nézi, kinek menyi a nyugdíja, egy ledolgozott élet tisztelte okán minden nyugdíjas kap utalványt karácsonykor, a kisnyugdíjasokat pedig plusz támogatásban részesítik.

A Gólya utcaiak közül volt, aki panaszkodott, hogy kevés vásárhelyi vállalkozó kap a várostól munkát, így el kell menni máshová kőművesek mellé dolgozni. Más azt sérelmezte, hogy vannak olyan szerelők, akik a többségében romák lakta Gólya utcába nem hajlandók elmenni és a cigány megrendelőknek dolgozni.

A menzát is kritizálták a lakosok. Botkáné Kovács Henrietta elmondta, folyamatosan jelzik a panaszokat, mert nagyon fontos, hogy minden gyermek minőségi meleg ételt kapjon. Vannak, akiknek ez az egyetlen lehetőségük, amikor hazamennek, nincs más. Grezsa István azt mondta, a gyermekétkeztetésben nem ismer tréfát, elfogadhatatlannak tartja a jelenlegi helyzetet. Vagy egy új szolgáltatót keresnek, vagy újraszervezik a Hódmenzát.