Hogy mi az oka annak, hogy elvesztettük a választást? Egyelőre nem tudjuk, gondolom, hosszú távon majd kutatják ezt a szociológusok és a politológusok. Úgy érzem, mi jó ajánlatot adtunk a városnak. Megfelelő jelölteket állítottunk, akik mindannyian ambiciózus fiatalok, pedagógusok, vállalkozók, gazdák. Ők a civil életben már valamennyien bizonyítottak, és a városért való tenni akarásuk is nyilvánvaló volt. A körzetükben szinte mindenhová bekopogtattak. Ezen találkozásokon és a lakossági fórumokon is megdöbbentően sok megoldásra váró feladatot soroltak a lakók, dőlt a panasz belőlük. Véleményem szerint a polgármesterjelölti programom is jó lehetőséget kínált arra, hogy Hódmezővásárhelyen ne csak tatarozás történjen, hanem ténylegesen fejlődjön a város