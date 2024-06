– Ahhoz, hogy változás legyen Hódmezővásárhelyen, mindenkire szükség van, június 9-én el kell menni szavazni. Az Önök felhatalmazásával sikerülhet Hódmezővásárhelyt a jó irányba állítani. Ki látott már olyat, hogy egy polgármester felmegy a város tornyára és onnan, „magas lóról" beszél az emberekhez? Most már olyan méreteket öltött a véleménydiktatúra és az elnyomás Vásárhelyen, hogy ezen változtatni kell – mondta a Csengettyű közi játszótéren megtartott lakossági fórumon Nagy Gyöngyi, aki képviselőjelölti programjában a belváros megújításának folytatását, új parkolók építését, a Kinizsi–Deák–Szent Antal és Petőfi utcáknál körforgalom létesítését, a szervízutak felújítását ígéri, valamint azt, hogy a belvárosi üzletek nyitásához támogatást nyújtanak.

Grezsa István polgármesterjelölt hangsúlyozta, tarthatatlan, hogy egy megyei jogú városnak a magyar politikai közélet egyik oldalán sincs szövetségese.

– Az a marakodás, kirekesztés, ami itt zajlik, olyan mértékű megosztottságot eredményezett, amely családokat, baráti kapcsolatokat szakítottak szét. Ezért is kell váltani június 9-én. Béke nélkül nincs fejlődés, a marakodás egyenlő a helyben topogással – fogalmazott a polgármesterjelölt.

– Amit a mostani polgármester csinál, az nem állapot! Pedig öt éve rá szavaztam, de csalódtam! Arra kérek mindenkit, hogy tartsunk össze – mondta egy lakos. Grezsa István válaszában kiemelte, az évek alatt megtanulta, hogyan lehet eltérő vélemények között kompromisszumot kötni. Sajnálatosnak nevezte, hogy Márki-Zay Péter nem azzal kampányol, hogy milyen fejlesztéseket szán Vásárhelyre, hanem az ellenfeleit járatja le, őt most éppen lecsirkefogózta.

Egy asszony felvetette, túl hamar fejezte be a város a lakások fűtését. Miközben a polgármester ült a jó melegben, ők fáztak a lakásokban. Egy másik lakost megnyugtatott Grezsa István, nincs tervben a Csengettyű közi lakások visszabontása.

– 2006 nyarán egy budapesti házaspár kért útbaigazítást tőlem a Kossuth téren. Azt mondták, büszkék lehetünk a városunkra, olyan szép, tiszta és virágos. Most biztos nem mondanának ilyet! Szeretnék újra büszke lenni Hódmezővásárhelyre! – osztotta meg egy hölgy a véleményét, szerinte ezért is kell mindenkinek elmenni szavazni. Mások is hiányolták a város rendezettségét, és reményüket fejezték ki, hogy Márki-Zay Pétet leváltja a lakosság.