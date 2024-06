Szél István: Senki se maradjon otthon, aki változást szeretne 1 órája

Grezsa István: Bármerre járok a városban, egyre többen mondják, Vásárhelyen változásra van szükség

Márki-Zay Péter csak hergeli a támogatóit, indulatokat szít, ezt mutatják a negatív üzeneteket tartalmazó plakátjai, szórólapjai is. Grezsa István, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje és Szél István képviselőjelölt ezért is szeretne változást június 9-én. Erről is szó esett a piac mellett megrendezett fórumon.

Szél István és Grezsa István fórumán elhangzott, a változás automatikusan magával hozná a városban a békét is. Fotó: Kovács Erika

– Az a hangulat, ami a városban uralkodik, tarthatatlan – kezdte a fórumot Szél István. Szél István újranyitná a csúcsi postát – Sokan szeretnék, ha a város újra nyugalmat kapna és a fejlődés útjára állhatna. Négyszemközti beszélgetésekben rengeteg személyes történetet osztottak meg velem az emberek a kampány alatt. Érzem a lendületet, bízom benne, hogy nagyon sokan mennek el szavazni. Senki se maradjon otthon, aki változást szeretne – mondta Szél István, aki a harmadik ciklusban vezeti polgármesterként Székkutast, a következő 5 évben pedig szülővárosában, Hódmezővásárhelyen kívánja képviselőként segíteni a körzete lakóit. Szél István megválasztása esetén megnyitná a csúcsi postát, a katolikus temető Jókai utcai szakaszán kőkerítés, járda és parkoló építését, a Szabadság téren hulladékszigetek létesítését ígérte, bevezetné a szelektív hulladékgyűjtést és véget vetne a patkányinváziónak. Felújítaná a piaci mosdót és bővítené a kerékpártárolókat. Megoldaná a Teleki és a Bethlen utcák parkolási anomáliáit. Vásárhely támogató nélkül maradt Grezsa István a fórumon elmondta, egyre többen merik vállalni Vásárhelyen a véleményüket. – Amikor a kampányt kezdtük, sokan csak úgy biztattak, hogy erősebben szorították meg a kezem, rám kacsintottak. Ma már pedig, nemcsak a fórumokon, hanem bármerre járok a városban, egyre többen ki merik mondani, hogy Hódmezővásárhelyen változásra van szükség, mert az elmúlt 6 évben támogató nélkül maradt a város, és ez nem tartható tovább. A változás automatikusan magával hozza a békét is, ami ma a legnagyobb hiánycikk a városban – mondta Grezsa István. Véleménye szerint azért is van szükség a változásra, mert Márki-Zay Péter nem tud kibújni a bőréből. Márki-Zay Péter negatív üzenetekkel hergeli a szavazóit – Polgármester úr az elmúlt 6 évben bebizonyította, hogy a kirekesztő, megbélyegző, erőszakos hangnemű politizálás híve. Elég, ha csak a kampánytábláira gondolunk, amiken kizárólag negatív üzeneteket olvashatunk magunkkal és a többi ellenfelével kapcsolatban, hogy drogosok, migránssimogatók és az ördög tudja még mik vagyunk, meg hogy lopunk, csalunk, hazudunk, korruptak vagyunk – szerinte. Az indulatokat korbácsolja, a szavazóit hergeli. Hogy mit tervez a város fejlődésével kapcsolatban, ezt nemcsak az elmúlt 6 évben nem hallottuk, hanem még a kampányban sem. A mi kampányunk az elmúlt 26 fórumon arról szólt, hogy milyen fejlesztési elképzeléseink vannak – emelt ki Grezsa István, aki járható, összetartó, erős, modern és zöld Vásárhelyt szeretne.

