A Rárósi út állapotával lapunk többször is foglalkozott. Nem túlzás, az út szinte járhatatlan. Van olyan szakasz, ahol kikerülni sem lehet a kátyúkat, mert szinte egymásba érnek.

– Az elmúlt 5 évben mindössze annyi történt, hogy amikor a városnak volt anyaga, akkor azt kijuttatta a javítás érdekében. Most a kampányban pedig gyorsan felújítottak 2x250 métert és lázas kátyúzásba kezdtek – mondta Benkő Zsolt. Arra is emlékeztetett, hogy az önkormányzat 2010-ben vette át az utat a közútkezelőtől, azért, hogy felújítsák. Erre 2017-ben szerezték meg a pénzt. A Rárósi út része volt a 117 kilométeres kerékpárút-építési programnak, aminek részeként mezőgazdasági utakat is építettek volna. 2018-ban azonban új városvezetés érkezett. Márki-Zay Péterék pedig hat év alatt, 2023 őszéig, csak a kivitelezés feléig jutottak el. Mivel egyetlen kapavágás sem történt a területen, a kormány leállította a projektet.

– Hatalmas ostobaságot követett el az önkormányzat, amikor ezt a projektet elengedte. A polgármester inkább országosan politizált, ahelyett, hogy a várossal törődött volna. Ha megteremtjük Vásárhelyen a belső békét, akkor a kormánnyal is új szerződést köthetünk – fogalmazott Grezsa István, aki szerint vállalhatatlan a Rárósi út állapota. Régi kötelessége a városnak a felújítás, de az elmúlt 5 évben semmi nem történt, csak most, a kampányban. Grezsa István megígérte, hogy az első feladatai egyike lesz a 117 kilométeres kerékpárút-projekt visszahozatala, mert csak az hozhat műszakilag és tartalmilag is megfelelő megoldást.

Az Atevszolg Zrt. helyi vezetője, Oláh Ferenc is részt vett a fórumon. Elmondta, a Rárósi úti komposztáló telepüket felújítják, bővítik a kapacitását, hogy az Aranyágkertből részlegesen kiköltözhessenek. A projekt 2 év alatt valósul meg. Úgy tájékoztatott, a szaghatás nem lesz jelentős, viszont a nagyjárműforgalom megnövekszik. Emlékeztetett, cégük többször részt vett az út karbantartásában. Grezsa István azt kérte, hogy amíg véglegesen nem oldódik meg a Rárósi út felújítása, addig segítsenek az út járhatóvá tételében.