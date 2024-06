Szegedről már 1991. február 13-án kivonultak a szovjetek, amit Nagy László fotóriporter kollégánk is megörökített, lapunk február 14-i lapszámában pedig nyitóoldalon számolt be Balogh Tamás főmunkatársunk a dorozsmai búcsúünnepségről.

Viktor Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnokának autója átlépi a határt a záhonycsapi átkelőhelyen. Az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország területét 1991. június 19-én, 15 óra 1 perckor a magyar-szovjet határnál a záhonyi átkelőhelyen. Fotó: MTI/ Kleb Attila

Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy végül 1991. június 19-én hagyta el hazánkat. A Moszkvában korábban megkötött magyar-szovjet kormányközi egyezmény azonban 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként, ezért lett a magyar szabadság napja minden év június utolsó vasárnapja. Az Országgyűlés a 2001. évi XVII. törvényben nyilvánította június 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává.

A Délmagyarországban több alkalommal foglalkoztunk a szovjet csapatok kivonulásával, nem csupán sajtónyilvános eseményekről számoltunk be, hanem interjúkat készítettek munkatársaink, megszólalt többek között a megyés püspök, nagykövet és helyi politikusok véleményét is tolmácsoltuk olvasóinknak.

Leküzdeni az ideológiai fertőzést

– Ez a hadsereg hozta magával az ateizmusnak azt a drasztikus bevezetni akarását, ami a hit és egyház elnyomását is jelentette. Reméljük, ennek most már vége, s hogy a kivonulás a valódi vallásszabadság eljöttét is eredményezi egyben – nyilatkozta a Délmagyarországnak Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök. Lapunk június 29-i számában a szovjet kivonulás kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy a katonára nem szabad haragudni, mert az igazságtalan is lenne.

– Inkább az lehet további célunk, hogy akik eddig elnyomtak bennünket, azok is értsék meg, hogy rossz ügyet szolgáltak, tévedtek, s képesek legyenek megtisztult erkölcsi alapra állni, ha ez nem is szükségképpen a kereszténységet jelenti – mondta. Arról is beszélt, bízik abban, hogy a kárpátaljai magyarok is szabadabban gyakorolhatják hitüket, hiszen nem volt véletlen, hogy több templom újra megnyithatta kapuit.

– Tudjuk azonban, hogy határainkon kívül és belül egy súlyos ideológiai fertőzöttség leküzdéséhez rettentő nagy türelem, és igen sok idő szükséges – hívta fel a figyelmet Gyulay Endre.