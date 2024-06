Szentesen összesen 65-en adtak vért. A rendezvényen 6 első véradó vett részt. Jubiláló véradót is köszöntöttek, Csepregi Máriát, aki azon kevés nők közé tartozik, akik teljesíthették a 100. véradásukat is. Őt mindig elkíséri párja, Bertus László, aki most adott 108-ik alkalommal vért.