A nyári szünet két teljes hónapjára nehéz állandó munkaerőt találni, pedig nagy szükség van rá, hiszen plusz terhet jelent a megnövekedett forgalom. A diákokkal nagyon hatékonyan lehet ezt az időszakot megoldani, hiszen értelmesek, motiváltak és ötleteikkel új irányokat is képesek adni a cégnek. Bértámogatásuk ráadásul nagy segítség a vállalkozóknak is. A betanítási időszak nem túl termelékeny, így viszont könnyebben vállalják be ezt is és vonzóbbá válik a diákok foglalkoztatása