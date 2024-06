Mindszentnek is új polgármestere lett, a jelenlegi városvezető, Zsótér Károly nem indult a posztért. A mindszenti szavazók Gémes Lászlót választották meg, aki korábban több cikluson át a szomszédos Szegvárt vezette, 2019-ben pedig a szentesi polgármesteri posztért indult, de vereséget szenvedett. Gémes László az elmúlt 5 évben a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés elnök volt, illetve lesz is októberig. Most Mindszenten indult és nyert, méghozzá hatalmas fölénnyel, 70,35 százalékkal.