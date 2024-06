– Az agrárképzési terület összefonódik a mindennapi életünkkel. Az agrárium az alapvető emberi szükségletet elégíti ki, a táplálkozáshoz jó minőségű élelmiszer-alapanyagot állítunk elő. Ezért is fontos az Önök munkája és ezzel együtt a mi munkánk is. Bízom benne, hogy az egyetemi évek alatt nagy tudást és sok tapasztalatot gyűjtöttek, a szakmai tananyag mellett megtanulhatták a problémamegoldás képességét is – mondta a diplomaátadó ünnepségen Mikó Edit, a kar dékánja. Bízik benne, hogy a most végzett hallgatók visszatérnek még a karra tanulni, tanítani, vagy csak tanácsot kérni, tanácsot adni.

A hallgatók a tanulmányaikat befejezték, kézhez kapták a diplomájukat. Fotó: Kovács Erika

Mikó Edit dékán lapunk kérdésére úgy fogalmazott, a hallgatók az egyetemi évek alatt megerősödtek, mint a szárba szökkent növény. Úgy véli, az ágazatban minden szereplőnek képeznie kell magát, mert a mezőgazdaság változásait folyamatosan követni kell és azonnal le kell reagálni.

A friss diplomások közül 21-en kiváló minősítéssel zárták a tanulmányaikat. A legidősebb friss diplomásuk 62 éves. A végzett hallgatók közül 4-en külföldiek, ők Kínába és Ghánába viszik haza a Vásárhelyen megszerzett szaktudást. Az ünnepségen a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szakon, a ménesgazda felsőoktatási szakképzési szakon, a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szakon, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon (magyar és angol nyelven), a vadgazda mérnöki alapképzési szakon, a gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakirányú továbbképzési szakon, a precíziós agrárgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon, a mezőgazdasági értékbecslő szakirányú továbbképzési szakon, a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakon, továbbá a növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók vehették át a diplomájukat.