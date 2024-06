A szegedi SBO évente átlagosan negyvenezer beteget lát el, ami havonta 3300, naponta 120 pácienst jelent. A film bemutatja az osztály működését, illetve felhívják a figyelmet arra is, hogy milyen panaszokkal keressék fel. Az osztálynak például nem feladata tervezett beavatkozásokat, kontroll vizsgálatokat elvégezni. Felhívják arra a figyelmet, hogy az SBO nem helyettesíti, nem pótolja a háziorvost, a szűrővizsgálatokat, krónikus betegségek rendszeres kontrollját. Amennyiben ezekkel a lehetőségekkel élnek a betegek lényegesen csökkenteni lehet a sürgősségi osztályok túlterheltségét. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar megbízásából készült filmből az is kiderül, hogy a legkorszerűbb eszközök állnak az osztály rendelkezésére, amivel akár életmentő beavatkozásokat is képesek elvégezni.