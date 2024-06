A dorozsmai körzetet viszont biztosan hozta a Ruzsa Roland. A Fidesz és a KDNP jelöltje 47,56 százalékkal magabiztosan legyőzte Komjátiné Nagy Jusztinát, és a kutyapártos Málovics Györgyöt.

Ruzsa Roland is megköszönte a szavazóinak a támogatást, és a segítőinek a munkát. Elmondta, hogy folytatni fogja, amit elkezdett Kiskundorozsmán, és Szentmihályon is, és a körzetben élők továbbra is mindenben számíthatnak rá.

A fent leírt eredmények közül egyelőre Ruzsa Rolandé a jogerős. A 5-ös választókerületben nagyon szoros verseny alakult ki a kormánypárti jelölt Nógrádi Tibor, a az Összefogás Szegedért jelöltje, Jávorszky Iván között. Így ott előfordulhat, hogy újra kell számolni a szavazatokat. Arra, hogy az összes eredmény jogerős legyen, még mindenképpen várni kell.