Szingapúr egy délkelet-ázsiai miniállam. Nem jártam még ott, de az élménybeszámolók alapján pazar szépségű. Azt is megemlíti mindenki, aki megfordult ott, hogy példás a rend és a tisztaság. Nekem ez mindig eszembe jut, amikor valamelyik közösségi oldalon olyan bejegyzésbe botlok, ami az utcai szemetelésen, rongálásokon bosszankodik. És ez bizony elég gyakran megesik.

Miért jut nekem erről eszembe az egzotikus város? Azért, mert úgy tűnik, ott megtalálták mindannak az ellenszerét, amin mi dühöngünk. Ráadásul nem is mostanában – ennek köszönhető az útikönyvek lapjain említést érdemlő rendezettség. Olvasom egy majdnem tíz éve megjelent cikkben, hogy Szingapúrban valakit forintra átszámítva több mint 4 millióra büntettek azért, mert csikkeket dobált ki az ablakán az utcára. A tekintélyes összeg persze 34 darab után jött ki, és ezektől 4 nap alatt szabadult meg az illető, de egyetlen egy miatt is kirónak 122 ezer forintot. A cikk arról is beszámol, hogy minden ilyesmit nagyon keményen büntetnek. A rongálásért például vesszőzés jár.

Amit egyébként – egy szobor tönkretételéről szóló cikkemhez hozzászólva – nálunk is javasoltak már. Tudom, furcsán hatna, ha mondjuk a főtereken újra felállítanák középkorból ismerős derest. Lehet, hogy elég lenne az elrettentő erejű pénzbüntetés, vagy a megszégyenítéssel felérő kötelező köztisztasági munka is. De hogy valamit tenni kellene, amin elgondolkoznának a vandálok és a notórius szemetelők, abban biztos vagyok.

Szingapúrnak több mint 5 millió lakója van. Magyarországnak kevesebb, mint kétszer annyi, úgyhogy talán itt is meg lehetne próbálni a szigort.