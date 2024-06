Sajnos nem most volt már, mégis élénken emlékszem arra, milyen volt, amikor először dolgoztam pénzért. Rettenetesen boldog voltam, hogy szórólapot osztogathattam az autósoknak egy ma már nem is létező benzinkutat reklámozva. Tinilányként ott járkáltam az autók között a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében és bármilyen fura, még élveztem is ezt a munkát. Mondjuk akkoriban még nem az volt a divat, hogy mindenki felhúzta az ablakot és inkább elfordult: rengeteg kedves mosolyt és pár jó szót kaptam, néhány nap után pedig sokan már ismerősként köszöngettek nekem. Szóval élménynek sem volt rossz, ráadásul kiemelt bérezést kaptam, így pár nap alatt egészen szép összeget tudtam zsebre tenni.

Azt gondolom, ma ugyanilyen fontos, hogy a fiatalok jó élményeket szerezzenek akkor, amikor nyári munkára mennek, hogy az első keresetükkel büszkélkedhessenek. Ha szívesen fogadják és megbecsülik őket, valószínűleg kellemes emlékkel gondolnak vissza ők is majd erre az időszakra, nem mellesleg pedig azzal a tapasztalattal ülnek vissza az iskolapadba ősszel, hogy ha egyszer végeznek, a munka világa sem lesz rémisztő. Sajnos vannak, akik a diákokat kihasználják: rendkívül alacsony összegért végeztetik velük ugyanazt a munkát, amiért a saját dolgozóknak többszörös pénzt adnak. Ezért jó, hogy bővíti a választékot a támogatott diákmunkaprogram, hiszen így azok is kénytelenek megfelelő feltételeket kínálni, akik munkáltatóként ebben nem vesznek részt, de szükségük van alkalmi munkavállalókra. A fiatalokat pedig csak biztatni tudom, hogy próbálják ki: keressék meg az első párszázezer forintjukat – már csak azért is, hogy érezzék, mennyit kell dolgozni azért, ami aztán pikkpakk eltűnik a bankkártyáról.