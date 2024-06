Sírni csak a győztesnek szabad! – ez a 2020-ban elhunyt legendás úszó, Székely Éva könyvének a címe. Tartotta magát mondásához: Helsinkiben az olimpián 200 méter mellen aranyat szerzett. Ő jutott eszembe, amikor vasárnap láttam a Bajnokok Ligáját nyert győri kézilabdás lányokat könnyezni – megható pillanatok voltak. Legutóbb 2019-ben diadalmaskodtak, akkor Görbicz Anita, becenevén Görbe játékosként, most már klubelnökként ünnepelhetett.

Nagyszerű érzés volt a televízió előtt ülve, időnként ököllel a levegőbe csapva nézni a magabiztos, fölényes sikert, a szép megoldásokat, a remek gólokat, azt, ahogy a meccs közben is mindennek örültek, biztatták egymást, pacsiztak. A jelek arra utaltak, csakis ők nyerhetnek. Így történt. A pódiumon, aranyéremmel a nyakban, kézről-kézre adták a kupát. Két apróság is ott ünnepelt velük, és a találkozó közben többször mutatták a lelátót, ahol kisfiúk és kislányok csillogó szemmel drukkoltak, tapsoltak. Lehet, kézilabdás lesz belőlük? Vagy teljesen más területen, sikeres és boldog ember? Mert megtanulhatták, láthatták: sírni csak a győztesnek szabad.

Ez sem igaz teljesen. Sírni annak is szabad, aki vesztett. Elveszített valamit, vagy ami még fontosabb, valakit. Így tettek nem is oly’ rég Barok István, Stílus szerettei, barátai, ismerősei, péntek óta Tompos Kátya családja, számos barátja, ismerőse, kollégája. És valószínűleg Székely Éva néni is hullatná a könnyeit, ha még köztünk lenne. Hiszen Kátya, akinek a gyógykezelésére az egész ország gyűjtött, mindössze 41 éves volt. Görbicz Anita is idén, május 13-án ünnepelte 41. születésnapját. Ő akkor és vasárnap örömében sírt, aki Kátyát szerette, az bánatában, gyászában. Ez természetes, mindannyiunkkal megtörténik. Mert sírni mindig és mindenkinek szabad.