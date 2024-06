Aki járt már autóval Szegeden a Petőfi Sándor sugárút Dugonics tér felőli részén, tudhatja, hogy két zebra is van a közelben, de a megvilágításuk nagyon gyatra. Most, a 4-es villamospálya felújítása miatt gallyazták a fákat, így egy kicsit jobb lett a helyzet, de még így is szinte láthatatlanok a gyalogosok sötétedés után az átkelőnél. Most lehet, hogy ez a probléma is megoldódik, mert a szegedi önkormányzat kiírt egy közbeszerzési eljárást a város közvilágításának üzemeltetésére, és karbantartására.

Fotó: Török János

Szegeden jelenleg 19 ezer 652 darab nyilvántartott fényforrás található, de az építkezések, és más fejlesztések miatt egyre több lesz belőlük.

A nyertesnek szerteágazó feladata lesz, hiszen a közvilágítási rendszer eléggé bonyolult. Figyelniük kell sok más mellett a bekötővezetékekre, a kandeláberekre, a lámpakarokra, a kondenzátorokra, és persze arra amiket minden nap látunk: a lámpabúrákra és a díszkivilágítás elemeire is.

A helyzetet kicsit az is bonyolítja, hogy a berendezések egy része az MVM Lumen Kft. tulajdonában van. Az elmúlt időszakban Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházásokban kiépült közvilágítási berendezések pedig a városéi. Érdekes része a pályázati kiírásnak, hogy a felek titoktartási megállapodást kötnek, vagyis nem biztos, hogy kiderül, hogy a nyertes mennyi pénzért vállalja el a feladatot.

A közvilágítással egyébként nem csak a már említett Petőfi Sándor sugárúton van gond. Tavaly év végén írtuk meg, hogy semmit sem látni naplemente után a Holt-Marosnál, hiába szeretne ott sétálni az ember munka után, nincs ugyanis közvilágítás.

A téma kapcsán akkor megkerestük Német Ferenc újszegedi képviselőt (Fidesz-KDNP), aki arról számolt be lapunknak, hogy tőle rendszeresen kérik ezt a szegediek, valamint ott élőként ő is nagyon fontosnak tartaná, ha közvilágítást kapna a sétány. Megjegyezte, éppen ezért többször kezdeményezte már az önkormányzatnál azt, hogy lássák el közvilágítással a Holt-Maros partját, de hiába, mindig feledésbe merült a megkeresése. Pedig szerinte nem kellene túl nagy összeget szánnia erre a városnak, ugyanis olyan napelemes kandeláberekkel meg lehetne oldani ezt, amelyekkel az ország számos pontján gyalogosjárdákat, kerékpárutakat világítottak már ki.