A delegáció vezetője Nie Quiang rektor volt. Rajta kívül két dékán és a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fejlesztéséért felelős igazgatóhelyettes érkezett Szegedre. A kínai egyetemi szakembereknek röviden bemutatták a 10 iskolát és egy vizsgaközpontot tömörítő szakképzési centrumot, amely 75 szakmát oktat 21 ágazatban. Ezt követően Nie Quiang is beszélt saját egyeteméről, amely mint fogalmazott, a nyitottságról, elfogadásról és együttműködésről híres.

– A szegedi központtal való együttműködésünk lényege a szellemi kulturális örökség védelme és a kínai-magyar kapcsolatok erősítése lesz – jelentette ki, de említést tett csereprogramokról is.

A találkozó végén hivatalosan is megalapították a CQUET Kína-Magyarország Kulturális Csereközpontot, amely táblát is kapott. Ezt követően a delegáció tagjai ellátogattak a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumba, ahol azt az elektronikai tanműhelyt nézték meg, ahol az automatizálást és a pneumatikát tanítják a diákoknak. Azt a tudást, melyre a BYD gyár gyártósorait működtető szakembereknek is szükségük lesz.