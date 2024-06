Az előterjesztés még nincs fent a város honlapján a közgyűlési anyagok között.

Hatékonyságot eredményez a leépítés?

– Lesznek átalakítások. Előrébb vesszük a hatékonyságot. Megbecsüljük a jó kollégákat, de egy kicsit létszámleépítésben is gondolkozunk. Ez a jövő heti közgyűlésen már téma lesz. Néhány fővel csökkentjük a létszámot a hivatalban, hogy az így felszabaduló pénzből egyrészt a többiek bérezését tudjuk fenntartani, támogatni, másrészt néhány fejlesztésünket fizetjük belőle – mondta Máki-Zay Péter az Időben című műsorban.

Nagy lehet a baj a torony alatt, ha a lapátra kerülő dolgozók béréből tartják fenn a többiek bérezését, és a létszámleépítés árán megmaradó bérekből finanszíroznak majd fejlesztéseket.

Színház, sörfesztivál...

Lapunk már márciusban figyelmeztetett, hogy Márki-Zay Péter burkoltan városi pénzből kampányol. Erre utalt a március 15-i ünnepség, amikor a polgármester valóságos kampánybeszédet mondott, ami köré, a korábbi évektől eltérően, nagyszabású műsort szerveztek országosan ismert művészek fellépésével. A minden előzmény nélkül létrehozott Szabó Magda Kamaraszínház is rendesen vihette a pénzt, csakúgy, mint a választás előtti I. Vásárhelyi Sörfesztivál. Az elmúlt hetekben Vásárhelyen hirtelen jó néhány utcában aszfaltozták az utakat, kátyúztak és hozzákezdtek járdaszakaszok felújításához is, hirtelen kinőtt egy kis park a Tóalj utcán lebontott ház helyén is.

Lázár János: Hódmezővásárhely kasszája üres

Mint ismeretes, Lázár János országgyűlési képviselő, építési és beruházási miniszter is beszélt róla a Rádió 7 pénteki adásában, hogy hamarosan jön Vásárhelyen a kijózanodás. Úgy fogalmazott, nagy meglepetések érik majd a hódmezővásárhelyieket amikor kiderül, hogy a városnak egy fillérje sincs.

– Hódmezővásárhely kasszája üres, vannak, akik azt mondják, valójában csődhelyzetben van az önkormányzat. Azzal kell szembesülnie a lakosságnak, hogy vége a mámoros ünnepnapoknak. A pénztelenség időszaka következik és a vásárhelyiek a polgármestertől várják, hogy megoldja az anyagi problémákat – mondta Lázár János, hozzátéve, a helyi iparűzési adóból, országszerte sok helyen kampánypénz lett. Azt javasolja majd a kormánynak, hogy hajtsanak végre helyi iparűzési reformot. Az ország és a települések érdeke, hogy a helyi adók bevételét az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre vagy a kórházakra költsék a települések, fejlesszék az ipari parkot, utakat, járdákat építsenek.