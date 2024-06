A képviselőjelölt beszélt arról is, hogy a közbiztonságot továbbra is kiemelten kezeli, de a jövőben az infrastruktúrafejlesztésre is fordít energiát.

– Utóbbi fejlesztésekben mindenképpen számítok majd a kormány, illetve Mihálffy Béla országgyűlési képviselő segítségére. És még egy dolgot mindenképp szeretnék elmondani: a körzethatárok megváltozása miatt a dorozsmai lett Szeged legnagyobb körzete, ahova most már Szentmihály egy része is tartozik. Vagyis a jövőben Szentmihállyal is kiemelten kell foglalkoznom – jelentette ki a képviselőjelölt.