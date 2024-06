A független jelölt szerint a „szabadság városában” meglehetősen antidemokratikusan készítették elő a polgármesterjelölti vitát.

– Kicsit zaklatott vagyok, hiszen szerettük volna, ha korrekt módon készítik elő a polgármesterjelölti vitát, de nem ez történt. Május 9-én kaptam az első e-mailt, amiben a városi tévé szerkesztője leírta, milyen elvek mentén készítik elő a műsort. 72 órával korábban kezdik az egyeztetést a tematikáról, a keretek rögzítéséről. A levélben az is benne volt hogy a felek erről megállapodnak. Május 15-én konkrét visszajelzést kért a TV, jelezve, hogy a vita tervezett helyszíne az Emlékpont, időpontja június 5-e. A részletek kidolgozását – témakörök, időkeretek, közönség meghívása – a válaszok függvényében kezdik meg. Sokáig semmi sem történt – mondta Kovács Pál, aki június 3-án délelőtt és délután is bejelentkezett egy-egy videóban a közelgő vita miatt, amiről semmit sem tudott. Az már a harmadik videójából derült ki, hogy legnagyobb megdöbbenésére a Hódpressből értesült a pontos időpontról és a témákról is, amikről, az előzetes ígéret ellenére, semmilyen egyeztetés nem történt.

– Olyan témákról vitatkozunk, ami a polgármester úr szája íze szerint valók. Például, hogy a másik két jelölt miért nem fogadta el a meghívást? Három percig csócsálgatni akarjuk, hogy miért nem jönnek el? Lehessen őket ekézni, szidni hátulról? Ez méltatlan egy polgármesterjelölti vitához! Márki-Zay Péter vitatkozni kíván a költségvetésről, az adósságról, amikről neki vannak, de nekem nincsenek pontos információim. Lejt a pálya polgármester úr! – mondta Kovács Pál. Véleménye szerint ez nem korrekt egy demokratikus vitában. Kiemelte, a polgármester által meghatározott vitatémákból hiányzik az, ami a vásárhelyieket tényleg érdekli, például, hogy hol vannak a munkahelyek, és hová lett a vásárhelyiek negyede?

Kovács Pál mindezek ellenére nem mondja vissza a vitát, mert a szavát adta rá, de azt, hogy a másik két jelölt hátralépett ettől a tévés szerepléstől, maximálisan megérti.