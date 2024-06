Független polgármesterjelöltként – az eddigiekhez hasonlóan – csupán jelzésértékűnek tekintem bármely politikai szervezet támogatását. A Tisza Párt támogatását nem kértem, igényt nem tartottam rá, támogatására semmilyen közösségi média bejegyzésemben nem hivatkoztam

– írta a közleményben Kovács Pál.

Tényszerűen a Promenád24 közölt a korábbiakban egy cikket, amelynek címében utaltak arra, Magyar Péter személyemet választotta Márki-Zay Péter helyett. Ez a korábbi MSZP-s támogatásom hirdetéséhez hasonlóan azt célozta, hogy én nem a Fidesz jelöltje vagyok. Ezen cikket Márki-Zay Péter – saját nyilatkozata szerint

– eljuttatta a Tisza Párthoz. Ennek során ismét fideszesnek állított be, és a cikk megjelenését nevemhez kötötte. Ezzel megint csak a lejáratásom volt Márki-Zay Péter célja – emelte ki. Kovács Pál arról is írt, hogy korábban is kedvezően nyilatkozott a Tisza Párt szakmai programjáról. Ezt továbbra is fenntartja, mert fontos számára az elvándorlás megakadályozása, a gazdaságfejlesztés, az időskori ellátás, a közétkeztetés javítása mind helyi, mind országos szinten.

Ugyanakkor azt tisztelettel visszautasítom minden politikai szervezet irányába, hogy ezen nyilatkozatomat elferdítve vagy az elferdített nyilatkozatot hamis módon felhasználják, megtévesztve ezzel más politikai szervezetet. Sajnálom, hogy a Tisza Párt Márki-Zay Péter információit nem ellenőrizte le, esetleg nem kérdezett meg engem. Ismételten leszögezem, a Tisza Pártot sem szórólapon, sem plakáton, sem fórumon, sem a videónyilatkozataimban nem jelöltem meg támogatóként

– közölte Kovács Pál.