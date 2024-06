Már maga a piactér is gyülekezési hellyé vált. A kialakítandó közösségi tér pedig alkalmas lesz beszélgetésekre, közösségi összejövetelekre. Napelemes megvilágítás biztosítja az éjszakai fényt és a biztonságot is. A téren számos helyen padokat is kihelyezünk. A filagóra különlegessége lesz a wifi, amit kóddal érhetnek el a diákok és a felnőttek is. A kódot nem áruljuk el, ki kell majd találni. Ráadásul rendszeres időközönként változtatjuk is!