Ehhez még az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát is módosítani kellett. A 4 bizottság közül egyedül a szociális állt teljes mellszélességgel a polgármester ötlete mellé, a többiek nem hoztak döntést.

Figyelemmel arra, hogy a választási eredmények alapján felálló új testület csak 2024 októberében lép hivatalba, célszererű a megválasztott képviselők integrálása a jelenlegi testület munkájába, hogy minél előbb belelássanak a közgyűlés és bizottságai működésébe

– mondta Márki-Zay Péter.

A polgármester javaslata egyáltalán nem volt népszerű a bizottságok körében. A közgyűlés 4 bizottsága tárgyalta a külsős tagok „beintegrálását” lehetővé tevő szmsz módosítást. A pénzügyi 2:2 arányban szavazott, az ügyrendi bizottság 1 igen, 1 nemmel, az oktatási bizottság ülésén pedig 1 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat született, vagyis az egyenlő szavazatok miatt egyik bizottság sem hozott döntést. Egyedül a szociális bizottság támogatta a polgármester javaslatát, 3 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett.

A pénzügyi bizottságba Szabó Ferencet és Detki Dávidot, az ügyrendibe Kecskés Fannit és Horgos Nórát, a szociális bizottságba Turi Csabát és Fodor Györgyit, a kulturálisba pedig Jovány Gyulát és Arany-Tóth Katalint választotta be a Márki-Zay Pétert támogató többség. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a 4 listás Fidesz-KDNP-s képviselő is beüljön a bizottságokba külsősként.

Képalá: Máki-Zay Péter beintegráltatta az új képviselőit a jelenlegi közgyűlés bizottságaiba. Fotó: