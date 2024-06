A pompás napos időben ismét rengetegen fordultak meg a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, ahol immáron 11. alkalommal invitálták az érdeklődőket a mediterrán hangulatú rendezvényre, a Levendula- és Rózsa Napokra. A kétnapos fesztivál ideje alatt a testnek-léleknek egyaránt kedves fűszer-és gyógynövények, a levendula és a rózsa voltak a főszereplők. Ismeretterjesztő előadásokon egészségünk megőrzésének természetes lehetőségeivel ismerkedhettek meg; legyen szó akár gyógynövényes gyógyhatású teákról, illatozó természetes alapanyagú szappanokról, illóolajokról, szörpökről.

Mindenki megtalálta a neki tetsző programot. Shoppingolni is lehetett: színes és illatos rózsás-levendulás kézműves termékek és növények vására várta a növények szerelmeseit. De ha valaki a kultúrában kívánt elmerülni az illatfelhők mellett, az szombaton a színpadon komolyzenét hallgathatott Kovács Márton zongoraművész előadásában, és fellépett a Habakuk és a Terebes Zenekar is. Még táncdalfesztivál is volt, a több évtizeddel ezelőtti hangulatot Vajda Júlia, Kónya Krisztina, Szilágyi Annamária, Andrejcsik István és Szélpál Szilveszter varázsolták a Füvészkertbe.

Tudomány is volt: egy középkori kolostor gyógynövénykertjébe Rédei Dóra, az SZTE Farmakognóziai Intézet munkatársa kalauzolta el a látogatókat.