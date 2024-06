Megkezdődött a szegedi geotermikus beruházás végső szakasza: az utolsó, Rókusi 2-es rendszert kezdték el kialakítani. Ennek első kútját a Hunyadi téri sportpályán fúrják, a munkálatok azonban az átlagosnál nagyobb lakossági felháborodást keltettek. Ezen a részen magánházak állnak, a fúrótorony pedig néhánytól alig pár méterre magasodik. A csendes környék miatt azonban nem csak a közvetlen szomszédoknak, hanem a környéken távolabb élőknek is elviselhetetlennek tűnik a rendkívül zajos munkavégzés. Emiatt tucatnyi bejelentés érkezett már az önkormányzathoz, a kivitelezőhöz és lapunknak is jelezték a problémát.

– Olyan, mintha egész nap helikopter körözne a lakás felett. Csukott ablaknál is nagyon zavaró, de mivel éppen a legnagyobb hőségben kezdtek neki a munkálatoknak, az különösen kellemetlen, hogy még éjszaka sem tudunk így szellőztetni. Hiszen akkor is dolgoznak – mesélte lapunknak egy lakó. Mint fogalmazott, alkotmányos joga mindenkinek a pihenéshez való jog, most azonban ettől hónapokra megfosztják őket. – Ráadásul a kivitelezés megkezdésekor még a zajvédelemről sem gondoskodtak. Bár most elkezdték kipakolni a konténereket, de nem értjük, miért nem ezzel indítottak, mielőtt nekiálltak a házak szomszédságában fúrni – mondta.

Garai Ottó, a kivitelező Geo-Hőterm Kft. projektvezetője is tud a problémáról.

Fotó: Gémes Sándor

– Binszky József alpolgármester múlt héten adta át a lakossági panaszokat, de hozzánk közvetlenül is jöttek megkeresések. A munkálatok első szakasza éppen lezárult, a kút első 700 méteres szakasza elkészült, így most leálltunk. Bár a zajvédő falakat szakértői mérések alapján telepítettük, most tovább fejlesztjük a védelmet az Árvíz, Zákány, Tavasz és az Öthalom utca felé is. Amíg pedig ez nem készül el, nem indítjuk újra a fúrást – mondta.

Arra a kérdésre, miért közvetlen lakóházak mellett fúrnak kutat, Garai Ottó elmondta, hidrogeológiai szakemberek határozták meg a hozzávetőleges fúrási helyszíneket, ezt követően pedig meg kellett nézni, a területen hol fér el a fúrótorony.