Nagy port vert fel a hír, miszerint veszélybe került a gimnázium drámatagozatának működése, az ügyben rögvest megszólalt jó pár egykor Szentesen végzett drámais is, többek között Alföldi Róbert, Nyáry Krisztián és Gáspár Sándor is felemelte a szavát.

A helyzet azonban ennél árnyaltabb: mint az iskola közölte, az eddigi gyakorlat szerint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatára beiratkozott tanulók „automatikusan” jelentkeztek a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium délután tartott tandíjas képzésére is. A délelőtti gimnáziumi drámaképzéshez és a délutáni művészeti képzéshez kapcsolódó órákat ugyanazon helyi pedagógusok tartották. A változások a délelőtti drámaképzést nem érintik, az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás. A délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a helyi Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el azokkal a pedagógusokkal, akik úgy döntöttek, hogy ugyanazon feltételrendszer mellett, azonban még inkább olyan lehetőségeket teremtve, ahol a tanulók egyéni fejlődése biztosított, továbbra is magas szakmai szinten folytatják munkájukat. Továbbá mindez, az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud a 2024/2025-ös tanévtől megvalósulni.

Információink szerint a budapesti székhelyű iskola 50 ezer forintos évi térítési díjával szemben ezentúl csak 14 ezer forintot kell fizetniük majd évente a művészeti képzésre jelentkező diákoknak.

Ennek ellenére a helyi baloldal tüntetést szervez – talán ezzel is elfedve olyan gondokat, mint a helyi fürdő a választás másnapjára időzített drasztikus áremelése.

Az ügyben a Fidesz szentesi csoportja is megszólalt, arra szólították fel a helyi baloldalt és a város vezetését, hogy tartsák tiszteletben az érettségiző diákok jogait és érdekeit, ne tüntessenek az érettségik ideje alatt.

Mint közölték, az elmúlt időszakban tapasztalt hangulatkeltés a Horváth Mihály Gimnázium körül súlyosan megzavarhatja az érettségizők koncentrációját és teljesítményét, ezzel veszélyeztetve jövőjüket és továbbtanulási esélyeiket. Azt kérik, hogy a baloldali pártok és aktivisták, valamint a város vezetése tartsák szem előtt a diákok érdekeit és tegyék félre politikai céljaikat ezen kritikus időszakban.