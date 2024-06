Jövő tanévtől már új szabály vonatkozik az iskolai testnevelés órák alóli felmentésre. Több mint 10 éve vezették be a mindennapos testnevelést, mely heti 5 ilyen óra kötelező megtartását jelenti az általános és középiskolások számára. Ezt sok esetben csak úgy tudták megoldani az intézmények, hogy délutáni idősávba tettek két tanórát, de külső helyszínekre szervezett sportprogramok is szép számmal akadtak a megoldások között, hiszen sok iskolának nem volt elég tornaterme, hogy minden osztály heti öt alkalommal ott helyet kapjon.

Nem véletlen, hogy a kényszermegoldásokat sokan időpocsékolásnak tekintették, heti 2 testnevelésóra alól azonban eddig bárki kérhetett felmentést, aki igazolta, hogy iskolán kívüli sportfoglalkozásra jár. Ezek elfogadási köre egyébként rendkívül széles volt: akár néptánccal is ki lehetett váltani heti 2 órát. Ennek köszönhetően voltak olyan osztályok, ahol például mindenkinek volt igazolása. Ez a lehetőség azonban a következő tanévben megszűnik. Szeptembertől már csak azok kaphatnak felmentést, akik igazolt versenysportolók, és ők is csak akkor, ha a testnevelésóra egybe esik az edzésük időpontjával.

Az iskolák már hetekkel ezelőtt felmérték, a szigorítással mennyivel nő meg azon diákok száma, akiknek biztosítani kell helyet a mindennapos testneveléshez. Sok iskolában nincs megfelelő kapacitás, az ezzel kapcsolatos problémára az Index megkeresésére a Belügyminisztérium azt válaszolta, a tankerületi központok önálló költségvetési szervek, feladatellátásuk érdekében költségvetésükből önállóan gazdálkodnak, saját tornaterem hiányában másik köznevelési intézményben, vagy települési önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményben, költségvetésük terhére szervezik meg a testnevelésórákat.

Megpróbáltunk utána járni, Szegeden mekkora problémát jelent majd szeptembertől, hogy az eddiginél jóval több gyereknek kell majd testnevelés foglalkozásokat tartani. Megkeresésünkre kevés intézményből reagáltak – azokban pedig nem lesz fennakadás. Az Alsóvárosi, a Jerney és a Dózsa iskolákban már korábban is az órarendbe volt építve mind az 5 testnevelésóra, így a diákoknak is természetes volt, hogy ezekre eljártak. A Jerneyben akkor kérhetett felmentést, aki akart, ha az óra az első vagy az utolsó volt az órarendben. A másik két iskolában pedig úszással váltanak ki bizonyos évfolyamokon tornaterem használatot, a Dózsában emellett a Vízitelepre is járnak, így nincs helyhiány. Ugyanakkor van olyan szegedi iskola, melynek évek óta nincs tornaterme és olyan is, ahol szűkösek a kapacitások. Hogy ezekben hogyan zajlanak majd a megnövekedett létszámú testnevelésórák, az valószínűleg szeptembertől derül majd ki.