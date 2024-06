Márki-Zay Péter maga emlegette, hogy több mint harminc per zajlik ellene. Egy tavaly decemberi videóban ismert el, amikor egy nap 4 perről vitt neki értesítést a postás. A bírósági ügyeinek száma várhatóan tovább nő, ugyanis Márki-Zay Péter a kampányban többször is sértegette a vásárhelyi politikai ellenfeleit, akik közül többen is feljelentést terveznek.

Fotó: Török János / Illusztráció

Pénteken Márki-Zay Péter a Szegedi Járásbíróság elől jelentkezett be egy videóban. Több ügyben is titkári meghallgatáson vett részt, ahol megkérdezték a feleket, hogy hajlandóak-e békülni. Bár ennek eredményét nem tette közzé a polgármester, de valószínűsíthető, hogy nem.

Szél István jelentős érdeksérelmet elkövető rágalmazás vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt perelte be a vásárhelyi polgármestert, aki szerint a székkutasi polgármester egy bortársaságban alkoholt ivott, majd autóba ült és vezetett. A vásárhelyi polgármester azt is állította, hogy Szél István kamarai elnökként megakadályozta egyesek földbirtokszerzését, míg másokét elősegítette.

Bán Csaba református lelkész decemberben két pert is indított Márki-Zay Péter ellen, folytatólagosan, jelentős érdeksérelmet elkövető rágalmazás vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt. A polgármester többek között azt állította, hogy Bán Csaba lop, törvényeket sért, illegális tevékenységet folytat és hazudik. A másik feljelentés azért született, mert Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, épül a játszóház, „amennyiben azt nem sikerül Bán Csabáéknak elcsaklizni és kártalanítás nélkül ellopni”.

Tatár Zoltán, Vásárhely volt jegyzője pedig egy olyan ügyben tett büntetőfeljelentést a polgármester ellen, amit polgári perben is tárgyal a bíróság.

Márki-Zay Péter „kalapolt” a bírósági ügyei, vesztes perei finanszírozásához. A választás után több posztban is támogatást kért, részben a kifizetetlen, több milliós kampányköltségeire, az ételosztások finanszírozására és nem utolsó sorban a függőben lévő bírósági büntetések kifizetésére.