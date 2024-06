Márki-Zay Péter a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában beszélt arról, hogy folytatják a minden második vasárnap szervezett ingyenes ételosztásokat.

– Most ugyan egy kicsit pénzzavarban vagyunk, de nem ez lesz az a költség, amivel spórolunk. Ételre jutni fog, minden másban vissza kell venni, mert az én kampányszámlám kiürült, sőt, még 2-3 millió forintos költség hátra is van, ezért kalapozást indítottunk és adományokat gyűjtünk – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki unortodox módon nem a jelölőszervezete, hanem a saját maga bankszámlájára várja a támogatásokat, amiből a vesztes bírósági perei büntetési tételeit és a kampányban ki nem fizetett számlákat rendezné, illetve a saját számlájára várja az ételosztásokhoz is az adományokat, amiket elvileg a Tiszta Vásárhelyért Egyesület szervez.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, az ételosztásokat eddig is adományokból finanszírozták. Azt is mondta, hogy az ételosztások hirdetése is nagyon sokba kerül, erre kitalálnak majd valami más megoldást, hogy ne kelljen annyit hirdetni és szórólapozni.

Népkonyhát viszont nem tervez a vásárhelyi önkormányzat.

– Egyszer járt nálam egy algyői vállalkozó, akinek már máshol volt népkonyhája, és Vásárhelyen is tervezte. Erre volt egy országos program, amire adagonként 200 forint volt a támogatás, ehhez hozzá kell tenni a saját részt. Tehát ha bárki szeretne népkonyhát csinálni, vagy éppen Kovács Pál valósítaná meg, amit kampányában ígért, szeretettel fogadjuk és ha lehet, még támogatjuk is – fogalmazott.

A vasárnapi élő bejelentkezésében is beszélt Márki-Zay Péter az ételosztásokról. Egy nézői kérdés kapcsán pedig azt mondta, „akiket mi etetünk az ételosztáson, a szegény, rászoruló emberek jelentős része Fidesz-szavazó, csak szeretnék szólni. Mi soha nem kértük őket, hogy ne a Fideszre szavazzanak, tudjuk, hogy Fidesz-szavazók és ugyanúgy adunk nekik, ugyanannyit, mint bárki másnak”. A kérdés már csak az, honnan tudják Márki-Zay Péterék, hogy az ételosztáson megjelenők kire szavaztak, melyik politikai tábort támogatják?