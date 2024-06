A pluszforrások biztosítása a június 27-i, csütörtöki ülésen kerül a közgyűlés elé.

Július 31-én jár le a szerződés

Mint ismeretes, a Jovány Busz Kft.-nek március 31-én járt le a kétéves szerződése. Az önkormányzat február 15-én töltötte fel a közbeszerzési pályázatot az EKR rendszerbe, ami március 18-án jelent meg. A pályázat lejárati határideje gyorsított eljárással is április 2-a lett volna. Közben a Volánbusz Zrt. jogorvoslati kérelemmel fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. Rámutattak arra, hogy a rövid jelentkezési határidő korlátozza a versenyt, emellett ellentmondásokat is találtak a pályázatban. A buszok maximális méretének kikötését versenykorlátozónak ítélték meg, a Volán egyik busza például másfél centivel hosszabb, mint amit előírt a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat. Mivel a közszolgáltatást folyamatosan biztosítani kell, ezért az önkormányzat 4 hónappal, július 31-éig hosszabbította meg a Jovány Busz Kft.-vel a szerződését.

Márki-Zay egyetért az emeléssel

A társaság most az emelkedő üzemanyagárakra és a bérekre hivatkozva nyújtotta be kérelmét az önkormányzathoz. A kijelölő szerződésben a februárban érvényes, kilométerenként 452 forintban állapodott meg az önkormányzat és a Jovány Busz Kft., amelyre most 30 forintos kilométerenkénti pluszt kérnek, ez 6,63 százalékos emelés. Emellett az útdíjhoz is igényt tartanak kilométerenként 5 forint emelésre.

Az előterjesztésben Márki-Zay Péter a következőket javasolja a csütörtöki közgyűlésnek: „Mindezek alapján a kijelölő határozat módosítása szükséges a többletkiadások vonatkozásában, mely az április és május hónapokra lehetővé tenné az útdíj továbbhárítását a közlekedésszervezőre, míg június 1. napjától a 452 Ft/kilométer ellentételezési díjba beépítésre kerülne, ami így 487 Ft/kilométerre módosulna a kijelölés fennmaradó időtartamára”. A közlekedésszervező egyébként az önkormányzat cége, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt., rövid nevén HMSZ Zrt.

Mennyi is az annyi?

Legutóbb egyébként tavaly szeptemberben kompenzálták a Jovány Busz kiadásait. Az akkori közgyűlésen kiderült, a HVSZ Zrt., mint közlekedésszervező 2022-es vesztesége 74 millió 745 ezer forint volt, a 2023-as első félévi pedig 33 millió 254 ezer forint, vagyis összesen 107 millió 999 forint, amit az önkormányzat megszavazott a közlekedésszervezőnek. A pénzt pedig végül a Jovány Busz Kft. kapta meg. A közgyűlés akkor módosította a 2023-as finanszírozási szerződést is, 74 millióról 104 millióra.