Az épülő BYD-gyár acél csarnokelemeivel megérkezett az első vasúti szállítmány a szegedi PSP Terminalra. A kötegelt egységrakományokat és konténereket – elkerülve a lakott területeket – közvetlenül a gyár területére szállítják a beruházást végző kínai építőipari vállalkozónak. Az építési anyagokat Kínából hajón szállítják európai kikötőkbe, majd onnan vasúton érkezik Szegedre. Az első vonat a cégcsoport vasútvállalatával, a PSP Cargo Group Romaniával futott be a terminálra. Az első szállítmányt hamarosan újabb négy hajónyi acélszerkezet és két-háromezer konténer építési anyag követi augusztustól év végéig.

A következő három évben legalább négymillió tonna ömlesztett árut juttatnak el közvetlenül az autógyár területére, várhatóan az intermodális terminálon keresztül. A terminálról az építkezésre a kamionos kiszállításokat továbbra is a lakosság zavarása nélkül, az önkormányzattal és a Magyar Közúttal egyeztetve végzik. A több lépcsőben épülő gyár az eddig engedélyezett csarnokok mellé újabb egységek, többek között egy tíz hektáros óriásépítmény létesítésére is engedélyt kapott. A gyár működésének kezdetén napi kétszáz konténert tervez fogadni, ami a későbbieknek háromszáz konténerre is emelkedhet. Az első évben százötvenezer, majd a további években évi háromszázezer kész autó szállítását is vasúton tervezik.

Kovács Attila, a terminál ügyvezető igazgatója elmondta, a növekvő konténerforgalom elvárásaihoz igazították az elegyfeldolgozási technológiát és hamarosan érkezik egy új üres konténerrakodó targonca is. A terminál informatikai rendszerét újabb kamerákkal egészítik ki, ami a konténerek azonosítását és a nyilvántartását segíti. A közúti kiszállítások és átadások pontos dokumentálását valós idejű időbélyeggel és GPS-koordinátákkal alátámasztott, elektronikus átadási bizonylattal tudják biztosítani.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége évek óta hangoztatja, hogy az autó- és akkumulátoripari beruházások felfutása elengedhetetlenné teszi a vasúti infrastruktúra haladéktalan fejlesztését, egyrészt a meglévő pályák karbantartását, a lassújelek megszüntetését, valamint a V0 vasúti elkerülő építését. A vasúti fejlesztések elmaradása a már most is túlterhelt közúthálózatra szorítja a bővülő forgalmat, növelve a környezetterhelést és a balesetveszélyt. Az MLSZKSZ-ben cél a környezetbarát vasúti szállítás elősegítése, ezért egyeztetnek a szükséges fejlesztésekről a minisztériumokkal és a MÁV-val, valamint konferenciákon párbeszédre hívják az ipar, a logisztika és a kormányzat szereplőit. A legközelebbi, októberi Kelet-Európai Intermodális Konferencia egyik vezető témája is az intermodális szállítás térnyerésének támogatása lesz.