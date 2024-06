A DK listáját a makói Mucsi Tamás vezeti, aki a hagymavárosban polgármesternek, egyéni jelöltnek is indult és a kompenzációs listán is szerepelt. Utóbbiról jutott be a képviselő-testületbe. Őt Tankó Zsolt követi, aki a Jövőnk Szentes Egyesület színeiben politizál és kompenzációs listás képviselő lett.

Érdességre is bukkantunk, méghozzá a Momentum listáján, náluk az első négy jelölt helyhatósági választáson is indult, azonban nem a lila lobogó alatt, hanem függetlenként. Listájuk első helyén Borsik Viktor szerepel, aki be is jutott a kisteleki képviselő-testületbe, másik vármegyei közgyűlési tagjuk pedig a Röszkén szintén függetlenként mandátumot szerzett Makra-Herczeg Máté.

A vármegyei listás választás legnagyobb vesztese az MSZP lett, egyetlen képviselőjük sem szerzett mandátumot.