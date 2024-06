– A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése jól halad, a hőszigetelést elvégezték a szakemberek, a fűtést szerelik, az új lapradiátorokat már korábban elhelyezték, illetve ha a napelemek is a helyükre kerülnek összehangolhatják a rendszert. Nagyjából félidőben vagyunk – kezdte beszélgetésünket az 57,54 millió forintos TOP Pluszos beruházással Makra József, Ópusztaszer polgármestere.

Csaknem ötmillióból

A ravatalozó rekonstrukciójára pedig a Magyar Falu programban nyert 4,67 millió forintot a község, a projektben az épület és a kapcsolódó előtető cserépfedése és bádogozása újult meg teljesen, már csak a festésből van hátra egy kisebb rész.

Tisztelet az ősöknek

– Elhunyt szeretteink tiszteletet érdemelnek, és ezt azzal is kimutathatjuk, ha tiszta és rendezett körülményeket teremtünk a sírkertben. Ezért is egészítettük ki a megnyert összeget 500 ezer forinttal, amiből térburkolatot alakítottunk ki a ravatalozónál. Úgy tartom, a települések egyik tükre a temető, sokat elárul, elmond rólunk, az itt élőkről, hogy milyen képet mutat, miként néz ki, milyen állapotban van. Része a gondoskodásnak a ravatalozó és a kapcsolódó előtető állapotának a megóvása, javítása is. Az is fontos, hogy a temető olyan hely, ahol az egész falu érintett, minden családnak nyugszanak ott szerettei és barátai. Kijelenthetjük, szép temető nincs… De azzal, ha rendezett, tisztán és rendben tartott, kifejezhetjük őseink előtti és iránti tiszteletünket – mondta Makra József. A munkák május közepén kezdődtek, és mint már említettük, tulajdonképpen befejezettnek tekinthetők.

ATM a községben

Egy éjjel-nappal üzemelő ATM létesítése ügyében évek óta tárgyalt az önkormányzat különféle bankokkal, pénzintézetekkel. A kudarcok után az OTP-vel sikerre vezettek az egyeztetések, a felek április 2-án írták alá a kihelyezésről szóló együttműködési megállapodást. Az ATM-nek a biztonságos, minden előírásnak megfelelő helyet a polgármesteri hivatalban alakították ki, és az OTP szakemberei június 5-én, szerdán szerelik és üzemelik be a napi tennivalókat jelentősen megkönnyítő bankautomatát.

– Ezzel a helybeliek régi vágya valósul meg – jelentette ki a polgármester.