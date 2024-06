Egy kistelepülésen szokatlan a nem falubeliek felbukkanása, hátha még olyan érdekesen is néznek ki, mint a községbe legutóbb elvetődött idegenek. A legutóbbi ilyen eset kisebb riadalmat is okozott Maroslelén nemrégiben. A helybeli járókelők ugyanis kora reggel arra lettek figyelmesek, két, meglehetősen furcsa öltözetű idegen alszik a játszótéren. Mivel attól tartottak, hogy migránsok bukkantak fel a községükben, ezért szóltak a helyi polgárőröknek és értesítették a falu polgármesterét is. Mire Drimba Tibor odaért, a szabadban éjszakázó már felébredtek, sőt, az iratellenőrzésen is túl voltak.

A polgárőrök elkérték az okmányaikat, az adataikat pedig a rendőrséggel kapcsolatba lépve egyeztették is. A papírjaik rendben voltak

– idézte fel a falu első embere, megnyugtatva ezzel minden aggódó marosleleit.

Mivel Drimba dolgozott egy időben külföldön, ezért egy kicsit beszél németül, így tudott váltani néhány szót a vendégekkel. A fiatal párról kiderült, hogy német gyalogos turisták, akik azt tűzték ki célul, hogy bebarangolják lehetőség szerint egész Közép-Európát. A polgármestert leginkább a megjelenésük lepte meg.

Az öltözékük alapján úgy néztek ki, mintha egy mesekönyvből léptek volna elő

– jellemezte népviseletre emlékeztető ruházatukat. Azt is megjegyezte, elegáns túrabotjuk fényesre volt kopva.

A kedves fiatalokat meghívta egy-egy kávéra, illetve reggelizni az egyik kisboltba annak reményében, hogy a magyaros vendégszeretet emlékét viszik tovább Marosleléről. Még egy közös szelfire is hajlandók voltak, mi több, megkérték Drimbát, hogy írjon néhány sort az emlékkönyvükbe. Aztán útra keltek – mint mondták, Romániába tartanak.